2500 علامة تجارية محلية وعالمية في معرض «جلف هوست»

المصدر: دبي- البيان

افتتح داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أمس معرض «جلف هوست»، الفعالية المتخصصة في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا؛ وترافق الافتتاح مع انطلاق مهرجان المأكولات المتخصصة، ومعرضي (سيفيكس) و(ياميكس) الشرق الأوسط.

ورافق هلال المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، مدير عام بلدية دبي خلال جولته في المعارض، التي تستمر فعالياتها على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث اطلعوا على بعض من أحدث الابتكارات والتوجهات التي ترسم ملامح قطاع الضيافة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويضم معرض (جلف هوست 2018) أكثر من 2500 علامة تجارية تعرض ما يزيد عن 8 آلاف منتج ضمن 6 قطاعات رئيسية، وهي: صالات الضيوف والمطابخ وأدوات المائدة، بالإضافة إلى قطاعات المقاهي والجيلاتو والمخابز والفنادق والمطاعم والمقاهي التي أضيفت حديثاً إلى نسخة عام 2018 من المعرض.

مؤتمر

وشهد اليوم الأول من المعرض العديد من الفعاليات الأساسية أبرزها افتتاح مؤتمر تطوير المطاعم الذي أطلقه معرض جلف هوست بدعم من المركز الدولي لفنون الطهي في دبي، ومنتدى الشرق الأوسط للأغذية. وضمت قائمة المتحدثين عدداً من أبرز قادة الفكر في مجال تطوير خدمات الضيافة على المستوى الإقليمي،

وترأس أخيلش بال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مالت آند سولت هوسبيتاليتي» للضيافة والرئيس التنفيذي لسلسلة المطاعم «تشين تشين جروب أوف ريستورانتس» جلسة نقاشية بعنوان «الحفاظ على المستهلك الجديد في الإمارات»، حيث ناقش التوجهات الاستهلاكية المتغيرة وأحدث التقنيات التي يستعين بها أصحاب المطاعم لجذب العملاء والحفاظ عليهم.

وسيكون أمام المختصين في مجال خدمات الأغذية ابتداءً من اليوم ولغاية الخميس فرصة الاستماع إلى أكثر من 60 من أهم الخبراء وقادة الفكر في القطاع، والاستفادة من خبراتهم ومنهجياتهم في قيادة عملية التحول التي يشهدها قطاع الضيافة في المنطقة. كما تستضيف الفعالية مجموعةً من الجلسات التي تركّز على مساعي دول مجلس التعاون الخليجي الواسعة لتحقيق المزيد من النجاحات ذات الصلة.

ويبرز من بين الأسماء المشاركة دانكن فريزر سميث، المدير العالمي لقسم الأغذية والمشروبات لدى «ذا فيرست جروب»، حيث يتحدّث في كلمته الافتتاحية حول الواقع الحالي لأسواق الأغذية والمشروبات ضمن دول التعاون. بينما انضمت إيما بانكس، المدير التنفيذي لمجموعة مطاعم جميرا، إلى مجموعة المتحدثين لتناقش حالة زيادة العرض في الإمارات.