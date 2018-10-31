دبي الذكية و«آي بي إم» تقدمان أول منصة بلوك تشين معتمدة حكومياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس دبي الذكية وشركة «آي بي أم» إطلاق منصة بلوك تشين دبي، أول منصة معتمدة كخدمة من الحكومة في الدولة.

وسيتم تقديم الخدمة عبر بيئة سحابة من «آي بي أم»، التي تم بناؤها محلياً في الإمارات. وستعمل منصة بلوك تشين دبي كنقطة انطلاق للمؤسسات على مستوى الإمارات والعالم لإحداث تحول في اختباراتها لتقنية البلوك تشين وتطويرها إلى مرحلة الإنتاج الكامل، ومن ثم تحويل ورقمنة العمليات والخدمات الحكومية المتوافقة المقدمة للمواطنين.

وستساعد منصة «بلوك تشين دبي» الجديدة على دمج الخدمات والتجارب الرقمية العاملة على نظام بلوك تشين من «أي بي أم» ضمن تعاملات المواطنين والمقيمين اليومية. كما ستستفيد الشركات من الاحتفاظ ببياناتها داخل البلاد وإجراء التعاملات محلياً.

وبالتالي تقليل التكاليف التشغيلية. وستتوافق المنصة مع معايير نظام أمن المعلومات الذي أقرته حكومة دبي. وسيتم تشغيلها من خلال تكنولوجيا النظام الحاسوبي الرئيسي لدى «آي بي إم»،، القادر على تشغيل أكثر من 6.2 مليارات معاملة على الإنترنت في اليوم.

وسيكون «نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية بلوك تشين»، الذي تم إطلاقه في 23 سبتمبر، من أوائل المشاريع التي تنتقل إلى منصة بلوك تشين دبي. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمؤسسات الآن إنجاز وتسوية عمليات الدفع مع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية بشكل فوري، بعد أن كانت تستغرق نحو 45 يوماً سابقاً.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: نتحرك بسرعة نحو تحقيق أهدافنا الرئيسة في تحويل إمارة دبي إلى مدينة ذكية بالكامل تتصدر مؤشرات التنافسية والسعادة العالمية مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: فيما تمضي دبي قدماً في طريقها لتصبح رائدة على مستوى العالم في صناعات المستقبل، فإن تقنية بلوك تشين ستحتل مكانة متزايدة الأهمية في العمليات اليومية للحكومات والمؤسسات والأفراد على حد سواء.

وأضاف: تتقدم تقنية بلوك تشين بثبات لتصبح سوقاً تقدر بمليارات الدولارات بحلول عام 2019، ودمجت دبي الذكية هذه التقنية بنجاح في العديد من الخدمات. ومع إطلاق منصة دبي لبلوك تشين، سنقترب خطوة أخرى من تقديم خدمات وخبرات قائمة على بلوك تشين في حياة المواطنين اليومية.

وقال عمرو رفعت، المدير العام لشركة آي بي إم لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان: خلال السنوات القليلة الماضية، ازدادت أهمية التقنيات مثل بلوك تشين على أجندة دبي وتطورت بسرعة من مرحلة الاستكشاف إلى الاختبار والتجريب. واليوم تخطينا مرحلة إثبات الفكرة وبدأت المؤسسات بالتحول إلى الإنتاج واسع النطاق. توفر تقنية بلوك تشين مزيداً من الثقة والشفافية بين المؤسسات الحكومية والشركات وتساعد على بناء تعاون أكثر فعالية.