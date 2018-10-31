«الفجيرة للإحصاء» ينظم برنامجاً تدريبياً لـ18 موظفاً

المصدر: الفجيرة - البيان

ينظم مركز الفجيرة للإحصاء قريباً، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، برنامجاً تدريبياً لطاقم العمل في المسح الاقتصادي السنوي 2018.

يحضر التدريب 18 موظفاً بين باحثين ميدانين وتدقيق وإدخال بيانات ومشرف للمسح من مركز الفجيرة للإحصاء.

وأوضح الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن المسح يأتي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ويختص بعينة من المنشآت العاملة في الفجيرة تبلغ 1400 منشأة تغطي بلدية الفجيرة والمناطق التابعة لها وبلدية دبا والمناطق التابعة لها، كما تغطي العينة مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح مدير المركز أنه يتم تنفيذ المسح اقتصادي السنوي 2018 بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة عن مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية العاملة بالإمارة.