«سي إن إن»: مطار آل مكتوم سيكون بين الأفضل في العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية العالمية أن مطار آل مكتوم الدولي سيكون من أفضل مطارات العالم.

وأضافت إن المطار افتتح بالفعل خدمات الشحن إضافة إلى قسم للركاب لشركات منتقاة. ومن المتوقع أن يكون المطار بعد الانتهاء من إنشاءاته بالكامل، أكبر مطارات العالم وأكثرها ازدحاماً بالمسافرين أيضاً.

وشملت قائمة المطارات التي توقعت «سي إن إن» أن تكون الأفضل عالمياً مطار تشانغي في سنغافورة ومطار لا جارديا في نيويورك ومطار داشينغ الدولي في بكين ومطار سيدني الغربي ومطار مكسيكو سيتي الجديد ومطار براند نبرج في برلين ومطار كارليسلي ليك ديستريكت في إنجلترا.

من ناحية أخرى، ذكرت مجلة ميد أن دبي حدثت مواعيد توسعات مطار آل مكتوم الدولي، التي تتكلف 33 مليار دولار وحركت تاريخ الافتتاح إلى العام 2025.

وقالت المجلة إن الشركات التي تتنافس على تنفيذ المشروع تشمل اليك والنابودة وارابتك ومؤسسة الدولة الصينية لهندسة البناء والمقاولون المتضامنون بالتحالف مع الشركة العربية للبناء، ودي بي بي للمقاولات، وساليني امبرجيلو بالتحالف مع ترايستار، وشابورجي بالونجي بالتحالف مع جولارماك وتاف.