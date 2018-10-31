«اقتصادية الشارقة» ترفع مهارات الموظفين في العمل الإحصائي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان «جولة عالمية مع إحصاءات رقمية»، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وكليات التقنية العليا، بحضور عدد من موظفي الجهات المحلية الحكومية بالشارقة.

استهدفت الورشة رفع القدرة المعرفية والمهارية للمشاركين بالعمل الإحصائي. ويأتي تنظيم الورشة تزامناً مع الاحتفال بيوم الإحصاء العالمي وإيماناً من الدائرة بأهمية الإحصاءات والمؤشرات في التخطيط للمستقبل.

وأكدت نورة بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في الشارقة، أن الورشة تستهدف رفع القدرة المعرفية لدى المشاركين بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للإحصاء، والتحول من مفهوم الإحصاء التقليدي واستخداماته إلى الإحصاء الرقمي.