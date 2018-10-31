أكاديمية القانون في محاكم مركز دبي المالي تطلق برنامج المنح الدراسية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي، برنامج المنح الدراسية السنوي الذي يهدف إلى دعم المواهب الواعدة من طلاب القانون في الإمارات، وذلك في تأكيد على التزامها بإعداد الجيل القادم من المتخصصين القانونيين في الدولة.

وضمن إطار البرنامج، تم منح 6 طلاب جامعيين من 4 كليات للقانون مبلغ 15 ألف درهم إماراتي للرسوم الدراسية مقدمة من الأكاديمية و500 دولار للكتب من شركة «ليكسيز نيكسز».

وتم اختيار الطلاب الفائزين من جامعة ميدلسيكس دبي وجامعة السوربون أبوظبي. وقد تولى المجلس الاستشاري للتعلم والتطوير في الأكاديمية دراسة مؤهلات المرشحين النهائيين، واختيار الفائزين منهم وفقاً للمعايير المناسبة. ويضم المجلس مجموعة من كبار المسؤولين في الأكاديمية، و«دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي»، و«ليكسيز نيكسز»، وشركة «دي دبليو اف ميدل ايست ال ال بيه»، وشركة «كيه بي إتش قانون»، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقالت صفاء رحاوي، طالبة في جامعة السوربون أبوظبي: ممتنة جداً للمنحة التي قدمتها لي الأكاديمية و«ليكسيز نيكسز». وتشكل مثل هذه البرامج خطوةً مهمّة لمساعدة الطلاب على متابعة تعليمهم.

وتم اختيار الطلاب الفائزين ممن حصلوا على معدل تراكمي جيدٍ جداً، وأظهروا التزاماً واضحاً تجاه تطوير النظام القانوني العالمي، وكانوا بحاجةٍ لدعم مالي لإكمال تعليمهم. ويتضمن الفائزون 5 طالبات وطالب واحد من بلدان مختلفة.

وقال ديفيد جالو، مدير أكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي: تفخر أكاديمية القانون بتعاونها مع شركة ليكسيز نيكسز لتطوير منظومة التعليم القانوني في الإمارات بما يتماشى مع المعايير الدولية.