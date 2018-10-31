الإمارات تتأهب لطفرة اقتصادية جديدة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقّعت «نورمان لوجستيكس» شركة النقليات العالمية البولندية، أن تسجل الإمارات طفرة جديدة في النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

وتوقّعت الشركة التي ينتشر نشاطها في أوروبا، أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً استثنائياً وخاصة في مجال التصدير، موضحة أن هذا النمو يأتي مدعوماً بعدة عوامل وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط العالمية ونمو الاستثمارات في البنية التحتية وباقة الإجراءات الداعمة والمساندة لمجتمع الأعمال في الدولة. فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة في مجال الاستثمار وارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية.

