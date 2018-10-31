«أدنوك للغاز الحامض» تنجز منشأة إعادة صهر بمحطة شاه

المصدر: أبوظبي- البيان

أتمت شركة أدنوك للغاز الحامض بنجاح تركيب منشأة جديدة لإعادة صهر الكبريت في محطة شاه لإنتاج حبيبات الكبريت التابعة لها، للمساهمة في تعزيز استرجاع الكبريت المفقود أثناء عمليات النقل.

ويصل حجم الكبريت المفقود أثناء عملية نقل حبيبات الكبريت من آلات التحبيب عبر سيور النقل إلى مستودعات التخزين أو القطارات إلى محطة تصدير الكبريت التابعة لأدنوك في الرويس، إلى حوالي 2 طن من الكبريت يومياً.

وقال عمر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الحامض بالإنابة: التفكير بطريقة مختلفة لابتكار حل جديد يسهم في خفض التأثير البيئي من شأنه خلق وفورات وتحقيق إيرادات كبيرة على مدى العمر التشغيلي للمشروع. كما يأتي الابتكار في صلب كل ما نقوم به من أعمال في أدنوك.

وتنتج أدنوك للغاز الحامض حوالي 3.5 ملايين طن من الكبريت سنوياً، وهو منتج ثانوي من عمليات معالجة الغاز الحامض، أي ما يمثل 5% من إجمالي الإنتاج العالمي، ما يجعل الإمارات أكبر مُصدّر للكبريت في العالم.

ويضم مصنع شاه أربعاً من أكبر وحدات استخلاص الكبريت في العالم. وتقوم شركة الاتحاد للقطارات بنقل حوالي 17 ألف طن من حبيبات الكبريت يومياً من حقلي حبشان وشاه التابعين لأدنوك إلى الرويس لتصديره إلى الأسواق حول العالم لاستخدامها في صناعة الأسمدة.