«كايزن» تعتزم إطلاق مبادرات في قطاع الأصول والعقارات

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «كايزن» لخدمات إدارة الأصول، وهي شركة الخدمات العقارية المتكاملة، إطلاق مجموعة من المبادرات التقنية التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في القطاع العقاري وإدارة الأصول.

وسيتم الكشف عن هذه المبادرات على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا العقارات «بروبتيك»، الذي يعقد للمرة الأولى في دبي يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

جاء الإعلان عن ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان: «الفصل التالي في إدارة المحفظة العقارية»، تتناول تحديد ملامح التكنولوجيا وتمكين المالك في هذا العصر، ومناطق توافر فرص البيانات لمطوري العقارات والتوجهات التي تحدد ملامح مستقبل إدارة الأصول، بحضور نخبة من الخبراء في القطاع.

وبالتزامن مع استعداد القطاع لركوب موجة تغيير هائل في قطاع إدارة العقارات، تجتمع عدة عوامل لنقل الأنشطة العقارية إلى حقبة جديدة. وقد اعتمدت «كايزن» لخدمات إدارة الأصول على هذه العوامل في تطوير نظم تقنية للعقارات، والتي ستلعب دوراً حيوياً في عملية تحديث القطاع، وتغيير الأسلوب الذي تدار فيه الأصول.

وقال فادي نويلاتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كايزن»: «نحن مسرورون بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة، ونفتخر بدور الإمارات في تبني ودعم مسيرة تطوير تكنولوجيا العقارات والأصول. وانطلاقاً من إدراكنا برغبة عملائنا في التعاون مع شركات إدارة عقارات تقدم أفضل الخدمات الممكنة، فإننا نضع تلك التطلعات محوراً لاستراتيجية تفكيرنا».