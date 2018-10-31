«بي كيه إن أورلين» تشتري 130 ألف طن من النفط الخام الإماراتي

المصدر: دبي - سيد صالح

اشترت شركة بي كيه إن أورلين البولندية شحنة من نفط «مربان» الخام من الإمارات يبلغ حجمها 130 ألف طن، ومن المتوقع أن تتسلم الشركة هذه الشحنة في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر المقبل، عبر ميناء «جدانسك» البولندي، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، نقلاً عن بيان منشور في الموقع الشبكي للشركة.

وأضافت «بلومبيرغ» أن هذه الصفقة تأتي في إطار سعي الشركة، والتي تعد أكبر شركة لتكرير النفط في بولندا، إلى تنويع مصادرها والتجاوب مع الأحوال المتغيرة في سوق النفط. وأفادت الوكالة أن خام «مربان» يتميز باحتوائه على كميات كبريت أقل بالمقارنة مع خام «ريبكو» الروسي الذي تشتريه الشركة.