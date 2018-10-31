«تعزيز» يستقطب 44 من أصحاب المشاريع الصغيرة في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

استقطب برنامج «تعزيز» الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مؤخراً 44 شاباً وشابة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لصقل خبراتهم ودعمهم في مجالات العمل الاقتصادي الحر، وفتح آفاق جديدة لهم ومساعدتهم من خلال الدورات والورش التدريبية، وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة وتسويق المنتجات، وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لتشجيع الشباب المواطن ونجاح مشاريعهم المختلفة.

ريادة الأعمال وقالت عائشة كاجور، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لـ«البيان الاقتصادي»: «تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من عدد المنشآت الاقتصادية بالإمارة، حيث يمثل برنامج دعم المشاريع إحدى الآليـات المهمة التي تعمل الدائرة على تطويرها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة».

دعم

وأشارت إلى أن برنامج «تعزيز» يرمي إلى تقديم الدعم في مجال الاستشارات والتدريب والتسويق، كما يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز إمارة عجمان كوجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب رؤية عجمان الاستراتيجية 2021 من خلال تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات المتضمن في الخارطة الاستراتيجية للإمارة.