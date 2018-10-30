67.5 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي في تسعة أشهر

المصدر: وام

استقبل مطار دبي الدولي - أكثر المطارات الدولية ازدحاما بأعداد المسافرين الدوليين - 7.2 ملايين مسافر خلال شهر سبتمبر الفائت مما رفع اجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري إلى 67.5 مليون مسافر.

وللمرة السادسة خلال العام الجاري يشهد مطار دبي الدولي زيادة عدد المسافرين عن 7 ملايين مسافر في حين انهى المطار الربع الثالث من هذا العام بعدد 23.8 مليون مسافر أي بارتفاع نسبته 1 بالمائه مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

ووصل عدد المسافرين خلال شهر سبتمبر الفائت الى 7 ملايين و197 ألفا و866 مسافرا بانخفاض 0.2 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق نتيجة لتصادف شهر سبتمبر 2017 مع عطلة عيد الأضحى وهي فترة تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المسافرين وبذلك وصل اجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري إلى 67 مليونا و521 ألفا و436 مسافرا "بزيادة 1.4 بالمائه عن الفترة المناظرة من العام السابق.

وتعامل مطار دبي الدولي في سبتمبر الفائت مع 6 ملايين حقيبة "بارتفاع 1.12 بالمائة عن العام السابق" ساعده على ذلك نظام احزمة الحقائب المتطور الذي يصل طوله الى 175 كيلو مترا.

وانخفض وقت الانتظار بنسبة 28 بالمائة في سبتمبر بفضل تقنية البوابات الذكية التي تسرع من مرور المسافرين عبر منافذ الجوازات.

ويواصل مطار دبي الدولي الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم مستفيدا من موقعه الجغرافي المركزي ليربط العالم ببعضه البعض.

واحتفظت الهند بمكانتها من حيث كونها أكثر الأسواق تعاملا مع المطار حيث سجلت 957 ألفا و748 مسافرا خلال سبتمبر الفائت تلتها المملكة المتحدة 538 ألفا و199 مسافرا ثم المملكة العربية السعودية 454 ألفا و929 مسافرا ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة تأتي أستراليا 256 ألفا و848 مسافرا والولايات المتحدة 252 ألفا و264 مسافرا والصين 208 آلاف و822 مسافرا.

أما من حيث المدن فقد تصدرت لندن أكثر الوجهات مقصدا حيث سجلت 329 ألفا و778 مسافرا بينما جاءت مدينة مومباي في المرتبة الثانية بعدد 199 ألفا و829 مسافرا ثم مدينة نيودلهي 170 ألفا و122 مسافرا ومن حيث المناطق الأكثر نموا فقد حلت أمريكا الشمالية بالمرتبة الأولى بنسبة 15.2 بالمائة تلتها أفريقيا بنسبة 10.9 بالمائة ورابطة الدول المستقلة بنسبة 6.8 بالمائة.

وارتفعت حركة الطائرات خلال شهر سبتمبر 2018 لتصل إلى 33 ألفا و610 حركة بارتفاع 1.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي وبلغ متوسط عدد المسافرين في الرحلة الواحدة 221 مسافرا.

ووصل اجمالي عدد الحركات التي أقلعت أو هبطت في مطار دبي الدولي ما بين يناير وسبتمبر 2018 الى 306 آلاف و210 حركات أي بمعدل ألف و125 حركة يوميا.

وتم نقل 221 ألفا و213 طنا من البضائع عبر مطار دبي الدولي في شهر سبتمبر الفائت بارتفاع 1.9 بالمائة عن العام السابق" ووصل إجمالي حجم الشحن خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري الى مليون و932 ألفا و492 طنا بانخفاض 1.3 بالمائه عن العام السابق.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي " أننا نواصل تسجيل الأرقام المستهدفة وأيضا الارتقاء بخدماتنا لتعزيز تجربة المسافرين حيث قللنا زمن الانتظار الى ابعد الحدود بفضل العديد من الحلول الذكية والتي منها البوابات الذكية".