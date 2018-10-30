«جلف هوست» يستشرف اليوم مستقبل قطاع الضيافة

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم معرض «جلف هوست 2018» المتخصص بخدمات قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في مركز دبي التجاري، وسط توسع القطاع في المنطقة والتحوّل السريع في تفضيلات المستهلكين.

حيث تتنافس الفنادق الفاخرة والمتوسطة مع مطاعم الخدمة السريعة على حصة لها في السوق، كما يستشرف المعرض مستقبل قطاع الضيافة.يستضيف المعرض أكثر من 2500 علامة تجارية تعرض أكثر من 8000 منتج على امتداد ستة مجالات أساسية هي: صالات الضيوف والمطابخ وأدوات المائدة، بالإضافة إلى قطاعات المقاهي والجيلاتو والمخابز والفنادق والمطاعم والمقاهي التي أضيفت حديثاً إلى نسخة عام 2018 من المعرض.

بالإضافة إلى عرض أحدث الابتكارات في قطاعي الخدمات الغذائية والضيافة، سيتم مناقشة التحول الكبير في عادات المستهلكين خلال مؤتمر تطوير المطاعم. ويعتبر المؤتمر، الذي يحظى بدعم من المركز الدولي لفنون الطهي (آي سي سي إيه) في دبي ومنتدى الشرق الأوسط للأغذية، منصة مفتوحة للتعلم والتي يستضيفها نخبة من نجوم قطاع المأكولات والمشروبات في المنطقة.

وستقوم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» باختيار موقع مركزي متميز في المعرض لإقامة جناحين كبيرين لعرض منتجات أكثر من أربعين شركة. وستقوم هذه الشركات الصناعية الرائدة في خدمات التموين والضيافة بفرنسا بعرض سلاسلها الفاخرة من معدات خدمات الأغذية والمأكولات الفاخرة. ومن ثم ستتاح للزائرين إمكانية لقاء رواد الشركات الذين سيعرضون منتجاتهم وخبراتهم.