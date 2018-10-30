مجموعة تايم تطلق أول فندق شاطئي في مصر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت تايم لإدارة الفنادق عن افتتاح فندق ومنتجع تايم نزهة آكوا بارك في ديسمبر المقبل، وهو أول فندق ومنتجع شاطئي لها في مصر، في منطقة رأس سدر على ساحل البحر الأحمر. ويضم الفندق الجديد من فئة الـ 4 نجوم 52 غرفة وأربعة أجنحة و14 شاليهاً، ومن المقرر افتتاح 33 وحدة إضافية في المنتجع في عام 2019.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: فندق ومنتجع تايم نزهة آكوا بارك، هو أول فندق ومنتجع شاطئي لمجموعة تايم للفنادق. وتتمتع مجموعة تايم للفنادق بخبرتها الواسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فضلاً عن فهمها العميق حول كيفية إضافة القيمة، وتعزيز القيادة في قطاع الأعمال، وسيضم المنتجع أربعة منافذ لبيع المأكولات والمشروبات.