افتتاح مركز مبيعات مشروع الممشى

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت مجموعة ألف بافتتاح مركز مبيعات مشروع الممشى، وذلك بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وأكد عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، أن المجموعة قد أخذت على عاتقها منذ تأسيسها في العام 2013 رؤية الارتقاء بنوعية المشاريع العقارية التي تتبناها وتشيدها في إمارة الشارقة، مستمدةً ذلك من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف: في الأمس غير البعيد شهدنا معاً افتتاح زيرو 6 مول، وأتبعناه بإطلاق العمليات الإنشائية لمشروع الممشى.

ويتمتع مشروع الممشى بموقع استراتيجي بالقرب من المدينة الجامعية، ومن الحدود بين الشارقة ودبي، ويمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3 ملايين قدم مربع، في حين تصل مساحة المباني إلى 9.3 ملايين قدم مربع.