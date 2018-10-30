«ميد»: «أدنوك» تخطط لإرساء عقود ضمن مشاريع الغاز البحرية في 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لمنح سلسلة من عقود الأعمال الهندسية، التوريدات والأعمال الإنشائية، وذلك في إطار تطوير حقلين بحريين للغاز الحامض، وفقاً لما نشرته مجلة «ميد» أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وستغطي العقود الأولى ضمن هذه السلسلة إنشاء ست جزر اصطناعية في حقلي «الحيل» و«غشة»، ومن المتوقع إرساؤها قبل نهاية يناير المقبل، بينما سيتم بحلول نهاية 2019 إرساء عقود الأعمال الهندسية، التوريدات والأعمال الإنشائية الخاصة بالمرافق والمنشآت الجديدة المزمع بناؤها على الجزر الست.

وأضافت «ميد» أنه من المخطط الانتهاء من مشروع الجزر في غضون 36 شهراً من تاريخ البدء المقرر، وهو مايو المقبل، فيما سيتم بناء المرافق والمنشآت في غضون 40 شهراً، على أن ينتهي بناؤها خلال الربع الثالث من 2023.

وأفادت المجلة أيضاً بأن شركة «بيكتل» الأميركية فازت في وقت سابق من العام الجاري بعقد الأعمال الهندسية والتصميم لمشروع حقلي «الحيل» و«غشة»، والذي يُعد من أكبر مشاريع تطوير حقول الغاز الحامض لدى «أدنوك»، ومن المتوقع أن ينتج نحو مليون قدم مكعبة من الغاز الحامض يومياً، بدءاً من 2024.