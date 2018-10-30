برج «فستيفال تاور» مقر للمعهد الدولي للتسامح

المصدر: دبي - البيان

استقبل برج فستيفال تاور التابع لمجموعة الفطيم العقارية، المعهد الدولي للتسامح الذي يتخذّ من البرج مقراً جديداً له. وإلى جانب المعهد الدولي للتسامح، يضم فستيفال تاور عدداً من الجهات الحكومية الأخرى، منها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الاتحادية للجمارك.

وتشمل الأسماء الأخرى من مستأجري مكاتب المبنى كلاً من شركة NORR المعمارية والبنك التجاري الدولي وبنك الإمارات للاستثمار وإنمارسات للاتصالات وأماديوس ولويدز.

وتقديراً لجهود فريق مجموعة الفطيم العقارية في مساعدة فريق المعهد على الاندماج في موقعهم الجديد، قدم المعهد الدولي للتسامح جوائز للفريق، حيث قام العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح الدكتور حمد الشيباني، والعميد أحمد خلفان المنصوري، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، بتقديم الجائزة. ويضم فستيفال تاور 33 طابقاً.