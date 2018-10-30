محمد بن راشد: الإمارات ترسخ جسور التواصل الحضاري

المصدر: دبي - وام، وائل اللبابيدي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ترحب دوماً بضيوفها ومحبيها من علماء وخبراء ومستثمرين وسياح ومثقفين وغيرهم من أجل ترسيخ قيم وجسور التواصل الإنساني والحضاري والاحترام والتعاون والتبادل المعرفي والثقافي بين شعبنا وشعوب العالم.

جاء ذلك خلال رعاية سموه للجلسة الافتتاحية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي انطلقت جلساته أمس في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل. وتمنى سموه للمؤتمر التوفيق والنجاح في الخروج بقرارات وتوصيات مفيدة تخدم الناس والحضارة الإنسانية. كما أعرب سموه عن سعادته باستضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي الكبير على أرض الإمارات وفي كنف مدينة دبي.

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