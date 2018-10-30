«موديز» تثبت تصنيف «العين الأهلية للتأمين»

المصدر: دبي - البيان

ثبتت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف شركة العين الأهلية للتأمين على الفئة إيه 3 من حيث القوة المالية.

وقالت الوكالة العالمية إن تثبيت التصنيف يعكس قوتها وقوة علامتها التجارية في السوق الذي تعمل به. وتحتل الشركة المركز الرابع بين شركات التأمين في الإمارات من حيث قيمة الأقساط حسب أرقام عام 2017. كما أن الشركة يتوفر لها خبرة تقنية كبيرة في مجال أعمال النفط والغاز، فضلاً عن تعاونها مع شركات تأمين عالمية كبرى. وسجلت الشركة أرباحاً قوية في متوسط السنوات الخمس الماضية وفي النصف الأول من العام الجاري.