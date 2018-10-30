مليارا درهم لـ 14 فرعاً جديداً لـ«تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت «تعاونية الاتحاد» عن أكبر توسع في تاريخها، حيث أعلنت إنشاء 14 فرعاً جديداً بتكلفة تقارب ملياري درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم افتتاح 7 من هذه الأفرع بحلول 2020 في الورقاء وشارع حصة، البرشاء 2، والمستودعات المركزية والجميرا الأولى، وموتور سيتي، وند الشبا. وستوفر المشاريع الجديدة نحو 4 آلاف فرصة عمل وسيستفيد منها 1000 مواطن.

وكشف الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد الفلاسي، خلال مؤتمر صحفي للجمعية، عن المشروع الأكبر في الوقت الراهن، وهو مشروع «الورقاء سيتي مول» الذي يعد امتداداً لسلسلة المراكز التجارية المجتمعية التي تقوم تعاونية الاتحاد بتنفيذها لخدمة المجاورات السكنية التي بدأتها من خلال اتحاد مول والبرشاء مول.

وأوضح أن «الورقاء سيتي مول» تبلغ تكلفته الكلية 257 مليون درهم، وسيتضمن خدمات متنوعة منها هايبر ماركت تعاونية الاتحاد على مساحة حوالي 115 ألف قدم مربعة، وكذلك مجموعة الخدمات المالية المتمثلة في البنوك والصرافة، إضافة إلى توفير سلسلة من محلات المجوهرات.

وأشار إلى أن «مشروع الورقاء سيتي مول في مرحلة تنفيذ الهيكل الخرساني والأساسات في الوقت الحالي، مؤكداً أن الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال هو مارس2020. وتنفذ الأعمال شركة بوهليبة للمقاولات والهندسة التي اختيرت من بين 16 شركة تقدموا ضمن مناقصه طرحتها الجمعية.

حضور المؤتمر الصحفي عبدالله بوهليبة رئيس مجلس إدارة شركة بوهليبة للمقاولات، والمهندسة مدية المري مدير قطاع العقارات والمشاريع في تعاونية الاتحاد، وعماد راشد مدير قسم الإعلام في إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد.

توسع

وأكد الفلاسي أن التوجه الكبير للحكومة لتنمية وتعزيز الشركات المحلية جعلنا نسعى إلى التوسع سواء داخل إمارة دبي أو خارجها، حيث تستهدف التعاونية سوقي أبوظبي والعين لإنشاء 2-3 أفرع في كل منهما، ومن ثم التوسع في الفجيرة والإمارات الأخرى، مشيراً إلى امتلاك 32 ألف أسرة مواطنة أسهم في الجمعية.

قانون

ولفت إلى أن التعديلات التي تجريها الحكومة على مسودة قانون الجمعيات التعاونية ستعمل على تحفيز السوق، وستعزز من مشاركات الجمعيات في وضع متطلباتهم، خاصة أنهم يشاركون في المسودة المعدلة، مفيداً بأن أهم التعديلات التي من المفترض إدراجها تتعلق بتوزيع الأرباح ونوعية المساهمين.

وطالب الفلاسي بإتاحة الأمر لمشاركة من هم دون سن 18 سنة، والسماح بفتح الجمعيات فروعاً في مختلف الإمارات.

تصميم

وقال الفلاسي إنه تم التركيز عند إعداد الفكرة التصميمية على توفير أقصى مساحة للهايبر ماركت في الدور الأول، مع توفير وسائل الاتصال الرأسي المتعددة للحركة السلسة بين طوابق المبنى، وروعي في اختيار واجهات المبنى أن تمتاز بأسلوب ونمط معماري بسيط وحديث ينسجم في الوقت نفسه مع المباني الموجودة في دبي.

من جانبها أشارت المهندسة مدية المري إلى أن «الورقاء سيتي مول» يقع في منطقة الورقاء الثالثة بإطلالة مباشرة على شارع طرابلس الذي يفصل بين منطقتي الورقاء ومردف، ويحتوي المول على 44 محلاً تجارياً موزعة على الطابقين الأرضي والأول.

وكشفت المري عن أسماء وأماكن المشاريع الجديدة البالغ عددها 14 مشروعاً، وهي مشروع مركز تجاري في شارع حصة بتكلفة بناء مقدارها 80 مليون درهم، وسيتم بدء أعمال الحفر فيه خلال الشهر المقبل، ومشروع مركز تجاري سكني في منطقة الحبية الأولى - الموتور سيتي بتكلفة بناء مقدارها 120 مليون درهم، وتم تخصيص الطابقين الأول والثاني للشقق السكنية.

وهناك مشروع فرع جميرا الأولى في منطقة البدع بتكلفة تقديرية 45 مليون درهم، وهو في مرحلة المناقصة حالياً تمهيداً لتعيين مقاول لبدء الأعمال الإنشائية، ومشروع المستودعات المركزية في منطقة الطي بتكلفة مقدارها 65 مليون درهم، وهو في مرحلة التنفيذ حالياً، والموعد المتوقع للانتهاء منه في فبراير 2019.

كما تتضمن القائمة مركز الخوانيج التجاري يقع في منطقة الخوانيج الأولى وبتكلفة بناء مقدارها 696 مليون درهم، ومركز جميرا التجاري في منطقة جميرا الثالثة بتكلفة بناء مقدارها 282 مليون درهم.

ومشروع بنايات حدائق ند الحمر في حدائق ند الحمر بكلفة تقديرية 170 مليون درهم، فضلاً عن تنفيذ ثلاثة مشاريع، هي مشروع صالات عرض وهايبر ماركت ند الحمر، ومشروع سوبر ماركت ند الشبا الثانية، ومشروع «كووب ذا بوينت» في نخلة جميرا، ومبنى تجاري في منطقة القوز الأولى بتكلفة مقدارها 44 مليوناً.

7

تعكف الجمعية على دراسة 7 مشاريع موزعة على المواقع التالية: مدينة ميدان، والعوير الأولى والأرض المجاورة لاتحاد مول، وواحة دبي للسيلكون، وند الشبا مول، وأرض القوز الثانية، وأرض النهدة الثانية.