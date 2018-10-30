«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة بعنوان «خدمــة الخمس نجوم»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة تدريبية بعنوان «خدمــة الخمس نجوم» لمجموعة من موظفي الاستقبال ومركز الاتصال بالدائرة، بهدف الارتقاء بجودة خدمة المتعاملين.

وذلك باعتبار تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية، وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي من أهم الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

محاور

وتضمنت الورشة العديد من المحاور، كان أهمها المستويات الخمسة في خدمة المتعاملين، الاتصال الفعال، إتيكيت الرد على الاتصالات الهاتفية، التعامل مع المتعامل الغاضب، تحمل المسؤولية لإرضاء المتعامل كون الموظف سفيراً عن الدائرة الاقتصادية.

واستخدم المدرب السعيد السيد، المتخصص في الاستشـارات الإدارية، العديد من الأساليب التفاعلية خلال الورشة مثل المناقشات الجماعية والتمارين وتمثيل الأدوار، التي كان لها عظيم الأثر في استمتاع المشاركين بالدورة ونجاحها بشكل ملحوظ.

الارتقاء بالخدمة

وأكد عبدالله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن برنامج «خدمــة الخمس نجوم» وورش العمل المتخصصة تأتي للارتقاء بجودة خدمة المتعاملين، من خلال تطوير مهارات الموظفين.