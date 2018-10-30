«أدنوك» تختار شركة إسبانية لمشروع نفطي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شركة تكنيكاس روينداس الإسبانية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمشروع إنشاء مرافق جديدة في حقل بو حصا البري، وفق ما نقلته مجلة «ميد» عن مصادر مقربة من المشروع.

ونقلت مجلة «ميد» عن تقارير صحفية هندية أن شركة أدنوك من المتوقع أن تنتهي من ملء خزانات نفط خام لها في الهند في نوفمبر المقبل، في أحدث خزاناتها الاستراتيجية في مدينة بنغالور على الساحل الجنوبي للهند.

انتهت شركة أدنوك حتى الآن من ملء ثلثي الخزانات الاستراتيجية التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5.86 ملايين برميل.