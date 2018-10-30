«إسبيو» المتخصصة في «بلوك تشين» تفتتح فرعاً بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة إسبيو المتخصصة في «بلوك تشين» افتتاح فرع لها في دبي، لتؤكد بذلك إمكانات النمو الهائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل الاهتمام المتزايد بتقنيات سلسلة الكتل «البلوك تشين».

وبذلك تنضم دبي إلى مدن زوغ وبوزنان وسان فرانسيسكو وهلسنكي بوصفها مراكز لأنشطة الشركة. وليس من المستغرب أن تصبح دبي واحدة من أهم المقاصد لأنشطة ريادة الأعمال في مجال سلسلة الكتل، يميزها في ذلك توجهها المتساهل مع العملات الرقمية وضخ الإمارة استثمارات ضخمة في جلب تقنيات جديدة.

وأوضحت الشركة أن المنطقة تفتقر إلى المحترفين في مجال سلاسل الكتل، لا سيما القادرين على تقديم المشورة بخصوص سلاسل الكتل أو تطوير حلول متخصصة في هذا المجال، ومن ثم تلجأ الشركات والهيئات الحكومية بالمنطقة إلى البحث عن المواهب خارجها، أو الاعتماد على الأعداد الضئيلة للغاية من المزودين المحليين المتخصصين في المجال.

وشركة إسبيو وافد جديد إلى المنطقة، ولها سجل حافل في الطرح الأولي للعملات وعلى مستوى منتجات سلاسل الكتل المعقدة، فضلاً عن العديد من المبادرات.