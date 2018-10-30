«دبي للطيران المدني» تستقبل رئيس «ناشيونال أير كارجو»

المصدر: دبي- البيان

استقبل محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني في مكتبه بالهيئة جاكوب ماثيو رئيس وعضو مجلس إدارة شركة «ناشيونال أير كارجو».

وحضر الاستقبال من الهيئة عبدالرحيم الملا المدير التنفيذي لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي، وخالد العارف المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران، وعبد الله بن خدية مدير إدارة النقل الجوي.

وبحث أهلي مع ماثيو تطورات قطاع الشحن الجوي في دبي والانجازات التي يحققها والخدمات التي يوفرها للشركات ووكلاء الشحن .

وأشار إلى أن مطار آل مكتوم سيوفر طاقة استيعابية قدرها 16 مليون طن من الشحن مع إنجاز مشروع دبي ورلد سنترال.