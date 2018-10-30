جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية لزيادة حجم التجارة

المصدر: دبي - البيان

استعرض أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، أمام وفد من كوريا الجنوبية برئاسة جيون يونغ ووك القنصل العام في دبي، المحفزات التي أقرتها الحكومة الاتحادية ومبادرات دبي لدعم قطاع الأعمال وزيادة الاستثمارات، التي تمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني نحو آفاق أكثر رحابة، مؤكداً أن هذه المحفزات ستنعكس إيجاباً على التجار والشركات.

ويأتي هذا اللقاء المهم الذي حضره عدد من الشركات الكورية الجنوبية وعبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية.

وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية، في إطار جهود جمارك دبي لتطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين، وذلك ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية.

حزمة من المحفزات

وقال إن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أقرّ حزمة من المحفزات التي تهدف إلى خفض الكلفة على الشركات وتعزيز نشاطها الاقتصادي والتجاري.

ومن بين هذه المحفزات منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ضمن مبادرة دعم القطاع عبر تخفيض رسوم الكهرباء، ويستفيد منها 6 آلاف مصنع في الدولة، كما اعتمدت دبي مجموعة من المبادرات تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدبي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستدعم الشركات العاملة، حيث يوجد ما يقارب 60 شركة من كوريا الجنوبية تعمل في المنطقة الحرة بجبل علي.

وأوضح أحمد عبد السلام كاظم، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع كوريا الجنوبية ارتفعت بواقع 8 % إلى 27.4 مليار درهم في 2017 مقارنة مع 25.3 ملياراً في 2016، فيما سجلت 8.7 مليارات درهم في الأشهر الستة الأولى من العام بواقع 57% تجارة المناطق الحرة، تلتها التجارة المباشرة 40%، ثم عبر المستودعات بنسبة 3%.