400 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 400 مليون درهم حيث تم تسجيل 86 مبايعة بقيمة 231 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 127 مليون درهم و72 مبايعة للشقق والفلل بـ 104 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة جبل علي. وتصدرت الثنية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 3 ملايين.

وسجلت الرهونات 169 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 50 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 119 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 94 مليون درهم ورهن في الممزر بقيمة 8 ملايين.