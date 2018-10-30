سعود بن صقر يشهد حفل توقيع اتفاقية بين غاز رأس الخيمة وحكومة زنجبار

المصدر: رأس الخيمة ــ وام

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الدكتور علي شين، رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا .

وذلك خلال زيارة سموه زنجبار بدعوة من رئيس الإقليم لحضور حفل توقيع اتفاقية تعاون مشترك هي الأولى من نوعها بين هيئة غاز رأس الخيمة وحكومة زنجبار لتصبح الهيئة أول شريك لزنجبار في مشروع التنقيب وإنتاج النفط والغاز.

وحضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والدكتور علي شين حفل التوقيع لتقديم دعمهما للاتفاقية التاريخية بين هيئة غاز رأس الخيمة متمثلة بشركتها الدولية «غاز رأس الخيمة زنجبار المحدودة» وشركة زنجبار لتنمية البترول حيث تعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها زنجبار بعد تطبيق قانون التنقيب عن النفط والغاز والذي تم اقراره في 2016.

علاقات قوية

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: لطالما تمتعت إمارة رأس الخيمة وزنجبار بعلاقات قوية على مدى السنوات العديدة الماضية، وتعتبر هذه الاتفاقية الجديدة تتويجا لجهودهما للتعاون من أجل مصلحة شعبيهما.وأضاف أن اختيار هيئة غاز رأس الخيمة من قبل زنجبار شريكا رسميا في أول عملية تنقيب لإستكشاف النفط والغاز يؤكد خبرة الهيئة في هذا المجال.

وعلى عمق الثقة المتبادلة بيننا.وقال كمال عطايا، الرئيس التنفيذى للهيئة إن اتفاقية الشراكة في الإنتاج بين هيئة غاز رأس الخيمة وحكومة زنجبار ر خطوة مهمة لما تمثله من منفعة اقتصادية مهمة للطرفين. ونحن فخورون في الهيئة بكوننا الشركة الأولى التي تشارك في مشروع التنقيب الأول من نوعه في زنجبار.