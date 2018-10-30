«دو» تطلق باقة للمكالمات الدولية عبر الهاتف الثابت

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، باقة مميزة وجديدة كلياً للمكالمات الدولية، عبر الهاتف الثابت لإتاحة المجال أمام عملاء الاتصال المنزلي، لإجراء مكالمات دولية بأفضل الأسعار على مستوى الدولة. ومع الباقة، سيتمكن عملاء دو من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم في واحدة من 80 دولة حول العالم مقابل أسعار تبدأ من 99 درهماً شهرياً.

خدمات مبتكرة

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: نهدف من خلال باقة المكالمات الدولية الجديدة إلى تلبية احتياجات عملاء خدمات الاتصال المنزلي، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم في البلدان الأخرى بشكل سلس ومميز.