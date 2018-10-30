غرفة أبوظبي تنظم ندوة «نظام تسجيل الموردين الموحد»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمقرها ندوة تعريفية حول «نظام تسجيل الموردين الموحد- سلطنة عمان»، بحضور العديد من ممثلي القطاع الخاص. تناولت الندوة التعريف بمنظومة اعتماد الموردين لدى وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان.

والتعرف على النظام المشترك والموحد لتسجيل الموردين، بهدف إنشاء قاعدة مشتركة للموردين، وجعلهم على اتصال مع مشغلي النفط والغاز، إضافة إلى تكوين منصة للأعمال، من شأنها تفعيل الحراك الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة للشركات المسجلة في النظام.

وأوضحت آمال الغدانية "تنفيذي أول" من شركة بوابة الأعمال الدولية من سلطنة عمان، من خلال عرض تقديمي أن نظام تسجيل الموردين الموحد هو مبادرة وطنية عمانية من قبل وزارة النفط والغاز بسلطنة عمان، تم تدشينه عام 2010، ويهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الموردين عن طريق توحيد آلية التسجيل من خلال نظام الموردين الموحد، ما يعتبر نافذة للتواصل مع آلاف الشركات المحلية والدولية لتبادل الأعمال وتحسين شبكة العملاء والموزعين والمستثمرين.