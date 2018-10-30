رؤساء تنفيذيون يناقشون في أبوظبي سبل إدارة الوقت

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض رؤساء تنفيذيون في أبوظبي كيفية إدارة الوقت في شركاتهم ودور ذلك في نجاح الأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر «إدارة لاب» لمناقشة نتائج دراسة عالمية صادرة عن «كلية هارفارد للأعمال» حول «كيفية إدارة الرؤساء التنفيذيين لأوقاتهم»، بحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات من القطاعين العام والخاص في الإمارات ودول الخليج.

وأشارت الدراسة التي عمل عليها خبيرا الإدارة «مايكل بورتر» و«نيتين نوريا» إلى أن الرؤساء التنفيذيين عملوا 9.7 ساعات في المتوسط ضمن يوم العمل الواحد، كما أنجزوا أعمالاً في 79% من أيام عطلة نهاية الأسبوع بمعدل 3.9 ساعات في المتوسط، وفي 70% من أيام الإجازات السنوية، بمعدّل 2.4 ساعة في المتوسط.

نظم الحدث «مجموعة هيكل ميديا» وهي الناشر للنسخة العربية من هارفارد بزنس ريفيو، وبشراكة مع «مجموعة الفهيم»، وانعقد في فندق «فيرمونت باب البحر أبوظبي» وهدف إلى عرض تجارب المنطقة العربية في مجال إدارة الوقت.وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيدي لـ «مجموعة أبوظبي المالية» جاسم الصديقي، في مداخلة: «الوقت مورد محدود يمضي دون توقف ولا يمكن استرجاعه بعد مروره، ولكل منا فرصة واحدة لاستخدامه بالشكل الأمثل».