39 % نمو إيرادات شركة المقاولات الهندسية سنوياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة المقاولات الهندسية عن زيادة ثابتة في الإيرادات بنسبة متوسطة قدرها 39% سنوياً في الفترة من 2015 حتى 2017. يأتي ذلك فيما حصل حاتم فرح، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة ا ومؤسسها، مؤخراً على جائزة «إنجاز العمر» في حفل «جوائز الإبداع في مجال الإنشاءات».

وقال كمال فرح مدير مجموعة الشركة والرئيس التنفيذي لشركة أبنوس: شهدت شركة المقاولات الهندسية نمواً ثابتاً على مدار العقود الأربعة التالية. وتوالى تأسيس الشركات التابعة لها، والتي تتضمن شركة أبنوس لصناعة الأثاث والديكور وشركة «أرورا للتطوير العقاري» وشركة «برايم للصناعات المعدنية» وشركة «يونايتد ماسترز» للأعمال الكهروميكانيكية و«كورسيرف» لإدارة المنشآت وشركة «برايم ريدي ميكس» للخرسانة الجاهزة وشركة «إي سي سي رينوفيشينز» وشركة «إس إي سي سي» وشركة «سيمنتو».