«الإمارات للشركات الدفاعية» بصدد إطلاق استراتيجية جديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

قال محمد المهيري عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن المجلس بصدد إطلاق استراتيجيته الجديدة، التي تهدف إلى تفعيل دوره في الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي غير النفطي.

موضحاً أن المجلس يسعى لتوفير بيئة تنافسية ذات قنوات تواصل تفاعلية بين مكونات القطاع، لتمكينه من القيام بدوره المتوقع في مسيرة التنمية المستدامة التي تخوضها الدولة. وشهد المجلس انتخابات مجلس إدارة جديد، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز اللواء طيار متقاعد عبدالله الهاشمي ممثل شركة كاليدوس ومحمد المطوع ممثل شركة أطلس دايناميكس.

وسعيد غانم ممثل شركة أم جي إي وراشد المطوع ممثل مجموعة أطلس.وكان طارق الحوسني رئيس مجلس الإدارة أصدر قراراً بتعيين مطر الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في المجلس ومحمد المهيري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وخالد عبدالله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة في شركة مبادلة للاستثمار واللواء الركن طيار إسحاق البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية والصناعات التطوير والقدرات الدفاعية في وزارة الدفاع أعضاء في مجلس الإدارة الجديد.

وهنأ المهيري ممثلي الشركات الفائزة في انتخابات المجلس التي جرت أمس معتبراً هذه الانتخابات خطوة أخرى على طريق نجاح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وبداية مرحلة جديدة نحو آفاق أوسع لمستقبل المجلس، داعياً في الوقت نفسه مجلس الإدارة الجديد للعمل بجد لمواصلة مسيرة التميز والإنجاز التي رافقت المجلس منذ تأسيسه قبل نحو 4 سنوات.

وأوضح أن الاستحقاق الانتخابي الذي جرى أمس يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في بناء قاعدة قوية ومتينة للصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، كما يعكس اهتمام الجهات الحكومية المعنية بتوفير بيئة ذات مزايا تنافسية ملائمة لإقامة شراكات استراتيجية بين الشركات الوطنية الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا إلى الأسواق المحلية.

وأشاد بمجلس الإدارة السابق، قائلاً إنه عمل بجد وجهد كبيرين على مدار السنوات الثلاث الماضية لتعزيز إمكانات وقدرات وتطوير أدوات مجلس الإمارات للشركات الدفاعية للقيام بدور حيوي ومؤثر يصب في مصلحة أعضائه.

لافتاً إلى أن عدد أعضاء المجلس ارتفع من 24 شركة في 2014 إلى 63 شركة في العام الحالي. كما أشاد بكل أشكال الدعم الذي قدمته كل من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي لتميكن المجلس من القيام بمهامه وتحقيق أهدافه.

وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع إن الصناعات الوطنية الدفاعية حققت نهضة كبيرة في السنوات الأخيرة، وبدأت في الدخول في منافسة حقيقية مع نظيراتها على المستوى العالمي، مؤكداً أن المكانة التي وصلت إلها الصناعات الدفاعية الإماراتية لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللامحدود من جانب القيادة الرشيدة.

وأوضح أن مشاركة وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة في المجلس تأتي من منطلق الإيمان بالمشاركة في هذا المجال الحيوي، وذلك لما للصناعات الدفاعية من تأثير يصب في مصلحة القوات المسلحة وجاهزيتها في الدفاع والذود عن ترابها الوطني، والاستثمار في توطين هذا القطاع التكنولوجي.

مبادرات جديدة

قال سلطان السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة: إن المجلس يعتزم طرح مبادرات جديدة خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى تعزيز فرص الترويج والتسويق للشركات الدفاعية الوطنية إقليمياً وعالمياً.

معارض

تولى المجلس إدارة الجناح الوطني للإمارات في عدد من المعارض المحلية والدولية المتخصصة في المجال الدفاعي، حيث كان لتلك المشاركات أثر واضح وملموس في الترويج للصناعات الدفاعية الوطنية، في حين يسعى المجلس إلى المشاركة في 5 معارض دولية خلال السنة المقبلة إلى جانب المشاركة بمعرض الدفاع الدولي «أيدكس» في أبوظبي في فبراير.