«بورياليس» تشتري حصة مسيطرة في «دي واي إم سوليوشن» الكورية

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت شركة «بورياليس» المتخصصة في تقديم حلول مبتكرة في مجال إنتاج البولي أوليفينات، الكيماويات والمخصبات، إبرام اتفاقية مع شركة «دي واي إم سوليوشن» الكورية لإنتاج الأسلاك والكابلات.

وبحسب ما أفاد الموقع الشبكي لـ «بورياليس» أمس، ستشتري الشركة بموجب هذه الاتفاقية حصة مسيطرة في «دي واي إم سوليوشن». وأضاف الموقع أن تنفيذ الاتفاقية يخضع لموافقة كل الجهات التنظيمية المعنية.

وذكر الموقع أن «بورياليس» تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الأصول التي تمتلكها في صناعة الأسلاك والكابلات العالمية، وذلك بعد أن بدأت وجودها في هذه الصناعة من خلال شركتي «بروج» في الإمارات وسنغافورة، اللتين تكونتا عام 1998، نتيجة الشراكة بين «بورياليس» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وقال ألفريد ستيرن الرئيس التنفيذي لـ«بورياليس»: «من شأن وصولنا إلى قاعدة تصنيعية آسيوية أن يساعدنا بشكلٍ كبير في توسيع نطاق قدراتنا على مواصلة النمو العضوي لكلٍ من «بورياليس» و«بروج»، كما سيمكننا من تلبية متطلبات عملائنا في سوق الأسلاك والكابلات على نحو أفضل». ولم يفصح الموقع عن قيمة الصفقة المبرمة بين «بورياليس» و«دي واي إم سوليوشن».