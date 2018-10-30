مجموعة ماجد الفطيم تستثمر في «وادي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم بدء الاستثمار في مجموعة وادي التي تدير تطبيق بقالة وادي، أسرع شركة توصيل منتجات البقالة عبر الإنترنت نمواً في السعودية.

ويعد الاستثمار في وادي جزءاً من مجموعة استثمارات بقيمة 30 مليون دولار لإنشاء آلية توصيل لجميع متاجر كارفور داخل المملكة العربية السعودية.

تطبيق

كجزء من الاتفاقية، سيصبح «كارفور» شريكاً استراتيجياً على المدى الطويل لتطبيق بقالة وادي، حيث سيوفر لعملاء التطبيق المواد الغذائية وغير الغذائية. وستوفر تلك الشراكة للعملاء إمكانية الوصول إلى أكثر من 12 ألف منتج عالي الجودة بنفس الأسعار المتوفرة في متاجر كارفور.

وسيتم تسليم المنتجات في غضون ساعتين بحد أقصى. تعمل شركة وادي حالياً مع كل فروع متاجر كارفور الموجودة في الرياض وجدة والدمام. وسوف يمتد وجودها تدريجياً للعملاء في جميع المدن داخل المملكة العربية السعودية المتوفرة فيها متاجر كارفور.

الاستثمار الأحدث

وهذه الاتفاقية هي أحدث استثمار لمجموعة ماجد الفطيم، وتأتي جزءاً من تحول المجموعة للمبيعات الرقمية، حيث تهدف المجموعة إلى توسيع وجودها أكثر من متاجر بيع بالتجزئة التقليدية، حيث تعمل مجموعة ماجد الفطيم على عرض منتجاتها عبر العديد من نقاط وقنوات البيع.