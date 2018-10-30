«جنة برج السراب» يشارك في سوق السفر العالمي 2018 بلندن

المصدر: أبوظبي- البيان

يشارك فندق «جنة برج السراب» المطل على كورنيش أبوظبي في سوق السفر العالمي 2018 بلندن، في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل. وتأتي هذه المشاركة ضمن جناح أبوظبي، الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة لإمارة أبوظبي.

وقال ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لفندق جنة برج السراب: يشكل سوق السفر العالمي منصة مثالية تمكن فريق العمل من استعراض منتجاتنا وعروضنا أمام جمهور عالمي. وأوضح أن فريق التسويق والمبيعات التابع للفندق سوف يعرض خلال هذا الحدث العالمي مفهوم الضيافة الحلال الفاخرة. كما سيسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الحاليين، وعقد صفقات واتفاقيات جديدة مع أهم خبراء هذا القطاع ومنظمي الرحلات الإقليميين، ويعد سوق السفر العالمي، أحد أضخم المعارض العالمية، التي تجمع خبراء هذا القطاع تحت سقف واحد.