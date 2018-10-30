«إيروفلوت» تسيّر رحلات عبر مطار دبي ورلد سنترال

المصدر: دبي ــ البيان

رحبت مطارات دبي وشركاؤها الاستراتيجيون بوصول أول رحلة لشركة إيروفلوت الروسية إلى مطار دبي ورلد سنترال صباح أمس، حيث أقيم احتفال خاص بهذه المناسبة في مبنى الركاب بالمطار.

كان في استقبال الطائرة الكسندر افيموف السفير الروسي لدى الدولة، وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، ويوجين باري نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي وعدد من كبار المسؤولين في المطار. وستقوم الناقلة بتسيير رحلات يومية منتظمة بين مدينتي موسكو ودبي عبر المطار، خلال فصل الشتاء الحالي، إضافة إلى رحلاتها الاعتيادية عبر مطار دبي الدولي، ما يرفع إجمالي عدد رحلات الناقلة عبر خط دبي- موسكو إلى 28 رحلة أسبوعياً.

وتعد إيروفلوت كبرى الشركات الروسية من حيث عدد الركاب السنوى، ويعود إنشاء الشركة إلى عام 1923 وبذلك تعد من أقدم الناقلين الجويين في العالم. ويقع مقرها الرئيسى في مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو وتمتد خدماتها الدولية إلى 96 مدينة في 49 دولة حول العالم.