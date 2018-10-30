دبي تقدم لمستثمري العالم أعلى إمكانات نمو أسعار العقارات السكنية

المصدر: دبي - البيان

تؤكد الأرقام أن دبي تقدم للمستثمرين في العالم أعلى إمكانات زيادة أسعار العقارات السكنية. وتستند الأسعار التنافسية للعقارات السكنية الفاخرة في دبي على مقومات النمو الكبيرة التي تتمتع بها المدينة، ما يعني زيادة القيمة والعائدات على الاستثمار.

حيث تواصل دبي تحقيق نمو قوي بفضل اعتمادها على ركائز اقتصادية راسخة. وتعد أسعار العقارات السكنية في «وسط مدينة دبي»، الذي طورته «إعمار»، الأكثر تنافسية على وجه التحديد بفضل القيمة الكبيرة التي تقدمها هذه العقارات للمستثمرين الراغبين بالدخول في استثمارات قصيرة إلى طويلة الأجل في مواقع رئيسية.

وحتى مع ما تحتضنه هذه المنطقة من معالم ومرافق وبنية تحتية ممتازة، فإن متوسط سعر القدم المربعة في «وسط مدينة دبي» هو 550 دولاراً (2020 درهماً) فقط.

وبالمقابل، فإن متوسط سعر العقارات في مدن رئيسية أخرى أعلى بشكل ملحوظ، حيث تأتي هونغ كونغ في المقدمة مع 11 ألف دولار للقدم المربعة، تليها طوكيو (7600 دولار)، ولندن (5300 دولار)، وباريس (4400 دولار)، وموسكو (4250 دولاراً)، ونيويورك (4100 دولار)، وشنغهاي (2125 دولاراً).

إقبال

وازداد إقبال المستثمرين على العقارات ذات المواقع المركزية في وجهات مثل «وسط مدينة دبي» و«مرسى دبي» و«خور دبي» و«دبي هيلز استيت» و«إعمار بيتشفرونت» خلال الأشهر الماضية، بفضل الطلب الكبير من المستثمرين العالميين من ذوي الثروات الكبيرة.

وتقدم المدينة أكثر أسعار العقارات السكنية تنافسية مقارنة بالمدن العالمية، مع عائد أكبر بشكل ملحوظ على الاستثمار، فعلى سبيل المثال، مقارنة بالعائد السنوي البالغة نسبته 3.6 % في نيويورك، يبلغ عائد العقارات السكنية في دبي 7.5 % لتكون من أكثر مدن العالم أماناً من حيث كسب القيمة عبر الاستثمار العقاري.

وتبلغ نسب عوائد الاستثمار في مدن رئيسية أخرى حول العالم 6.2 % في بكين، و4.1 % في بوسطن، و4.5% في بروكسل، و5.3 % في شيكاغو، و3.3 % في فرانكفورت، و2.7 % في هونغ كونغ، و3.5% في لوس أنجلوس، و3.8 % في مدريد.

عوامل

وتعد الأسعار التنافسية والعوائد القوية، إضافة إلى التصاميم العالمية والمرافق العصرية والمواقع المركزية، من أبرز العوامل التي تشجع على الاستثمار العقاري في أهم الوجهات في دبي، مثل «وسط مدينة دبي»، أكثر الوجهات العصرية استقطاباً للزوار في العالم، وهو ما يتجسد في استقبال «دبي مول» أكثر من 80 مليون زائر سنوياً لأربعة أعوام على التوالي.