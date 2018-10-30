«مجلس كبار مسؤولي المعلومات» ينظم جولة الإبداع إلى السويد والدنمارك

المصدر: دبي - البيان

يعتزم «مجلس كبار مسؤولي المعلومات»، المبادرة المميزة التي أطلقتها شركة «سمارت وورلد» كمنصة ثقافية للتفاعل والتواصل بين نخبة رواد الفكر وكبار الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في الدولة، المشاركة في جولة الإبداع السنوية الثالثة التي سينظمها هذا الشهر، حيث سيسافر أعضاء المجلس إلى الدنمارك والسويد في جولة خاصة لاستكشاف عواصم التكنولوجيا العالمية.

وقال أحمد الملا، رئيس «مجلس كبار مسؤولي المعلومات»: بهدف مواصلة جهود وطموحات دبي لتصبح أذكى مدينة في العالم تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، يؤكد المجلس التزامه الاستفادة والتعلم من الدول المتقدمة التي تتمتع بالعديد من المبادرات التكنولوجية والنمو الرقمي.

وزار أعضاء المجلس خلال جولات الإبداع السابقة كلاً من وادي السيلكون في الولايات المتحدة الأميركية، وكوريا الجنوبية، ونتطلع للمشاركة في الجولة الجديدة إلى الدول الاسكندنافية المتقدمة على صعيد التكنولوجيا الرقمية.

وسيشمل برنامج رحلة المجلس إلى الدنمارك والسويد زيارات إلى عدد من أبرز شركات وهيئات التكنولوجيا الوطنية في هذه الدول، مثل إريكسون استوديو، وشركة إنرايد، وشركة برودكشن 2030، وشركة إيليكتا، وشركة فنتك هاب، وشركة فولو تراكس، وليندهولمين ساينس بارك، وزيوتي، ودرايف سويدن، وسيسكو، وإي بي إم.

وستركز المناقشات خلال هذه الزيارة على الارتباط الوثيق للتكنولوجيا بمستقبل كل ما يتصل بالحياة اليومية للناس، كما ستستكشف جولة المجلس الفرص المتاحة في المجتمعات التي لا تعتمد على النقد في التعاملات اليومية، وبزوغ فجر الثورة الصناعية الرابعة وإسهامها في تحقيق التقدم والازدهار الاجتماعي، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أساليب التنقل في المدن، والتجارب والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وغيرها الكثير.

نقل

يبحث المجلس أساليب النقل الجديدة، وتطوير السيارات ذاتية القيادة بالاستفادة من المنظومات التقنية المتكاملة والتطور الذكي للمدن، وذلك خلال زيارته «مختبرات شركة دول» السويدية، إلى جانب استكشاف أسرار مدينة كوبنهاجن في إدارة حياة اجتماعية نظيفة وصديقة للبيئة.