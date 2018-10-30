أكاديمية فورد لريادة الأعمال تركز على مستقبل التنقل

المصدر: دبي- البيان

اختتمت فورد الشرق الأوسط وأفريقيا مؤخراً فعاليات أكاديمية هنري فورد لريادة الأعمال في دبي، حيث نظمت ورشة عمل امتدّت على مدار ثلاثة أيام في مركز الشباب في وزارة شؤون الشباب.

وركزت على الحلول المستقبلية للتنقل.واستضافت الورشة مارك أوفندن، نائب رئيس شركة فورد موتور كومباني ورئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي انضم إلى المشرفين على المشاركين الذين بلغ عددهم 14 مشاركاً.

وانضم إلى كبير مسؤولي فورد التنفيذيين في توجيه رواد الأعمال المستقبليين، كل من الدكتور جورج عودة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ديرك» المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات تواصل السيارة مع كل ما حولها (V2X)، ومدراء من شركة هواوي الشرق الأوسط.

وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: «تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتطلع الإمارات إلى شبابها لتحقيق التميز والريادة اللازمة للتصدي لمختلف القضايا والتحديات، التي سيواجهها مجتمعنا في المستقبل. لتحقيق هذا الهدف، من الأهمية بمكان ألا نكتفي بتأسيس مساحات إبداعية مثل مركز الشباب في دبي وحسب، بل أن نحرص على الاستفادة منه عبر الانضمام إلى شراكات مثمرة مع علامات تجارية رائدة مثل فورد، والتي يمكن أن توفر التدريب اللازم لرعاية وتقدم الفكر الريادي لقادة الأعمال المستقبليين».