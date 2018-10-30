«ديلويت» تعيّن مسؤولاً جديداً عن خدمات تكنولوجيا الضرائب

المصدر: دبي - البيان

عينت شركة «ديلويت الشرق الأوسط» جيسون ريش، شريكاً مسؤولاً عن خدمات تكنولوجيا الضرائب في قطاع الاستشارات الضريبية لديها.

وقد انتقل جيسون إلى دبي قادماً من ديلويت كندا، حيث كان يترأس قسم الابتكار الضريبي. وتمرس جيسون في مجال ضريبة القيمة المضافة، وعمل لمدة 20 عاماً في ديلويت كندا، حيث كان شريكاً خلال السنوات السبع الماضية.وقال نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن الاستشارات الضريبية في ديلويت الشرق الأوسط:

«يسرني أن أرحب بجيسون في قطاع الخدمات الضريبية في ديلويت الشرق الأوسط الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الضريبية، ونحن نسعى لإحداث نقلة جريئة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وبقيادة جيسون».وأضاف نعمان:

«إن إنشاء وظيفة ضريبية عالية الأداء أمر بالغ الأهمية لنجاح التحول الضريبي. ويُعد الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا، وإدارة البيانات والتحليلات جزءاً أساسياً من هذا التحدي. كما يوفر فريق ديلويت المتخصص في تكنولوجيا الضرائب ثروة معرفية في التكنولوجيا والخدمات الضريبية، وفي التحليلات المتقدمة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ما يخلق منهجاً منظماً وقيمة مضافة».