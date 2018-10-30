دبي تستضيف المؤتمر العربي للمشروبات 4 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي المؤتمر العربي الثامن للمشروبات يومي 4 و 5 نوفمبر المقبل، ويشتمل على جلسات نقاش وورش عمل حول مختلف المواضيع التي تتعلق بقطاع المشروبات في العالم العربي، بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء والباحثين وأبرز الشركات في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

يعقد المؤتمر، الذي تنظمه جمعية المشروبات العربية، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المشروبات العربية والرئيس التنفيذي لشركة الربيع للأغذية السعودية المحدودة منذر الحارثي. كما يشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسسات التجارية المتخصّصة بما فيها غرف التجارة والمنظمات الصناعية والزراعية والمصنعون والموردون وتجار التجزئة والباحثون الأكاديميون.

وقال منذر الحارثي: «يعود مؤتمر المشروبات العربية إلى دولة الإمارات بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، ليوفر بذلك فرصة للتواصل وتعزيز النقاش بين مئات المشاركين في مجال صناعة المشروبات والأغذية والصناعات الداعمة لها من مختلف أنحاء العالم. ولقد أصبحت صناعة المشروبات العربية غير الكحولية واحدة من أسرع الصناعات وأكثرها نمواً في العالم العربي، وتلعب دوراً حيوياً واقتصادياً، إذ تلبي احتياجات أكثر من 300 مليون مستهلك في المنطقة العربية وحدها، ويبلغ إنتاجها أكثر من 10 مليارات لتر في السنة».

وتبدأ أولى جلسات الحدث بالجلسة الحوارية حول أثر التغييرات على الاستدامة وسلسلة التوريد والتوجهات المستقبلية كاستدامة المياه في مختلف أنحاء الشرق الأوسط أثناء فترة التغييرات ومراقبة توجهات الأسواق العالمية ودراستها من المنظور المحلي. كما تقدم الجلسة الثانية للحضور أحدث ابتكار التعبئة والتغليف.