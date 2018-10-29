ايروفلوت الروسية تسير رحلات عبر مطار دبي ورلد سنترال

المصدر: وام

استقبلت مطارات دبي اول رحلة لشركة ايروفلوت الروسية الى مطار دبي ورلد سنترال صباح اليوم حيث كان في استقبال الطائرة ألكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي ويوجين باري نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي وعدد من كبار المسؤولين في المطار.

وستقوم الناقلة بتسيير رحلات يومية منتظمة بين مدينتي موسكو ودبي عبر المطار خلال فصل الشتاء الحالي بالإضافة الى رحلاتها الاعتيادية عبر مطار دبي الدولي مما يرفع اجمالي عدد رحلات الناقلة عبر خط دبي - موسكو الى 28 رحلة أسبوعيا.