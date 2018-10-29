حنان المحمود مديراً تنفيذياً لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قراراً إدارياً بترقية حنان المحمود، إلى درجة مدير عام مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بمسمى مدير تنفيذي للمركز.

وشغلت حنان المحمود، منصب مدير مركز الجواهر منذ 2012. وحصلت المحمود على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية والتسويق من جامعة الشارقة، وهي خريجة برنامج الشارقة للقادة، وتشغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وعضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية ورئيس لجنة الاتصال المؤسسي والفعاليات فيها، كما أكملت برنامجاً قيادياً بالتعاون مع جامعة سان دييغو، وبرنامج تطوير المهنيين مع مركز ريادة التابع للمكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتحمل شهادة من المعهد الدولي للبروتوكول في كاليفورنيا.