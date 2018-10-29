«أغذية» تحقق أعلى هوامش أرباح في تاريخها

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة أغذية، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات، إلى 159 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بزيادة قدرها 9% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها نحو 1.49 مليار.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: إن النتائج المحققة تؤكد قدرة المجموعة على مواصلة التطور والنمو رغم التحديات العديدة والتنافسية الشديدة في السوق، ما يؤكد التزامها توفير قيمة أفضل للمساهمين.

تكلفة

من جانبه، قال طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي للمجموعة في اتصال هاتفي مع «البيان الاقتصادي» إن «أغذية» حققت هامش ربح إجمالياً عند 34.7% وهو مستوى قياسي والأعلى في تاريخ المجموعة وذلك بفضل زيادة حجم الصادرات، وتقديم مزيج أفضل من المنتجات، والتحسن الثابت في التكلفة.

وأرجع الواحدي نمو الأرباح خلال تسعة الأشهر إلى عدة عوامل رئيسة أبرزها التركيز على التوسع الجغرافي وترشيد النفقات وتقديم قيمة مضافة في المنتجات، إضافة إلى ارتفاع المبيعات وتحسين الفئات وتعزيز الكفاءة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة في الأسواق والمتمثلة في ارتفاع أسعار الكهرباء والجازولين.

ولفت الواحدي إلى أن الشركة باتت تستحوذ على حصة من السوق المحلي للمياه المعبأة بنحو 30% متفوقة على كافة الشركات الأخرى، مبيناً أن قطاع المياه المعبأة يعدّ الأكثر ربحية بين شركات المجموعة وأثبت قدرته على مواجهة العروض التنافسية في السوق، حيث شهدت عبوات المياه المعبأة سعة 5 جالونات نمواً أعلى من خانتين في حجم المبيعات.

نمو

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية» إلى أن وحدة الأطعمة واصلت نموها القوي في الإيرادات والأرباح، حيث ارتفع صافي إيراداتها بنسبة 13% ليصل إلى 148 مليون درهم، وساهم قطاع الأعمال الاستهلاكية، الذي يضم وحدتي المياه والمشروبات والأطعمة، بنسبة 55% من الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من السنة. وحافظت «مياه العين» على ريادتها من حيث الحصة الحجمية والسوقية في دولة الإمارات، في حين سجل حجم الصادرات من المياه المعبأة نمواً من خانتين على أساس ربع سنوي في أسواق المملكة العربية السعودية وتركيا.

وأضاف الواحدي: نواصل توقعاتنا المستقبلية الإيجابية إزاء تحقيق الأرباح المنشودة لبقية العام على الرغم من أن إيراداتنا لا تزال تتأثر إلى حد بعيد بضغوط المنافسة في السوق وتراجع حجم المبيعات عموماً.

وسجّل قسم الأعمال الزراعية، الذي يضم الدقيق (المطاحن الكبرى) والأعلاف الحيوانية (أجريفيتا)، إيرادات صافية 670 مليون درهم خلال هذه الفترة. ونجحت الشركة في التكيف مع الانخفاض الكبير في الدعم المخصص لفئتي الدقيق والأعلاف الحيوانية خلال العامين الماضيين. واستقرت أعمال الأعلاف الحيوانية واستعادت مستويات الربحية السابقة، وتأثرت أعمال الدقيق بانخفاض سعر الدقيق المستورد في السوق. ومع ذلك، حافظت علامات الدقيق والأعلاف الحيوانية التابعة للشركة على مكانتها في السوق.

مشروع

وافتتحت أغذية مؤخراً مصنع «الخليجية المتحدة للمياه» في الكويت من خلال مشروع مشترك مع شركة الوافر للخدمات التسويقية لإنتاج «مياه العين». ويوفر المصنع مياه العين بأربعة أحجام هي 200 و330 و500 و1500 مل.