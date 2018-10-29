قرع جرس «ماركت سايت» احتفاءً بثاني أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي

المصدر: دبي ــ البيان

قرع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أمس جرس افتتاح السوق في منصة «ماركت سايت» التابعة لناسداك دبي إيذانًا ببدء اليوم الثاني من أسبوع الاقتصاد الإسلامي الذي تزامن مع افتتاح جلسة التداول، وقرع الجرس هو الأول من نوعه في منصة «ماركت سايت»، وهي الفعالية التي تنظمها ناسداك دبي في مكاتبها الجديدة في مركز دبي المالي العالمي. ويفتح موقع «ماركت سايت» أبوابه لاستضافة العديد من الفعاليات التي ينظمها المصدرون والشركات الأخرى.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي المحدودة، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي : «إن إطلاق أسبوع الاقتصاد الإسلامي يأتي استمراراً لجهود دبي في تعزيز مبادئ الاقتصاد الإسلامي. ومن أهم فعالياته؛ القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي تنعقد بمشاركة الجهات المعنية الرئيسة من مختلف أنحاء العالم».

وقال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يسعدنا الترحيب بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإطلاق اليوم الثاني من أسبوع الاقتصاد الإسلامي، الذي سيعزز البدائل العملية والفعالة المتوافقة مع الشريعة للحلول التقليدية في منطقتنا وعلى المستوى العالمي».