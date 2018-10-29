وفد ماليزي يطلع على تجربة «سوق دبي المالي»

المصدر: دبي- البيان

استعرض سوق دبي المالي أمام وفد ماليزي، برئاسة الدكتور عدنان حسن عضو هيئة الشريعة في البورصة الماليزية، دوره في تعزيز قطاع سوق رأس المال الإسلامي باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007.

كان في استقبال الوفد، حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، فيما قدمت أسمه لوتاه رئيـس إدارة الرقابة الداخلية والامتثال في السوق عرضا تعريفيا ألقت من خلاله الضوء على المحطات الرئيسية في مسيرة تحول السوق إلى سوق المال الإسلامي الرائد عالميا.

وأكد الدكتور عدنان حسن حرص البورصة الماليزية على استلهام التجربة الناجحة لسوق دبي المالي في هذا المجال».