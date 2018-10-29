«واحد للاستثمار» تعزز توسعها عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «واحد للاستثمار» (Wahed)، المنصة الاستثمارية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي تعد أول شركة تكنولوجيا مالية ناشئة في مجال الاقتصاد الإسلامي بقيمة سوقية تتجاوز 100 مليون دولار، عن جمع تمويلات إضافية بقيمة 8 ملايين دولار في الربع الثاني من هذا العام من المستثمرين الحاليين لتطوير حلول ادخار عالمية وتسريع توسعها العالمي. وحصلت شركة الاستثمار الرقمي على التمويل الجديد من مستثمرين حاليين مثل «كيو بوول كابيتال»، التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، و«بيكو كابيتال»، وهي شركة متخصصة بالاستثمار في رؤس الأموال المغامرة والمعروفة بدعمها للشركات الناشئة في المنطقة. ومع جمع التمويل الجديد، يرتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركة إلى أكثر من 15 مليون دولار منذ تأسيسها وحتى الآن.

ووفرت شركة «واحد للاستثمار» أول منصة استشارات رقمية «للاستثمار الحلال»، والتي تتيح للمدخرين من جميع فئات الدخل الاستثمار الحلال في محفظة متنوعة من الأسهم والصكوك والذهب بحد أدنى لقيمة الاستثمار 100 دولار.

وقال الجنيد واحدنا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة واحد للاستثمار: «بعد الزخم الكبير الذي اكتسبناه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نتطلع بقوة لتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل العديد من الدول حول العالم. وتطمح شركة»واحد«إلى قيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية الإسلامي المتنامية وتوفير حلول ادخارية غير قائمة على القروض للمسلمين البالغ عددهم 1.5 مليار حول العالم».