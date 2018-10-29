مركز دبي المالي ينظم برنامجاً لتنمية مهارات المواهب المواطنة

المصدر: دبي- البيان

اختتم مركز دبي المالي العالمي، النسخة الأولى من برنامج «التعليم المالي للشباب» بمشاركة أكثر من 45 مواطناً ومواطنة من طلاب وخريجي تخصّصات المال والأعمال.

انعقد البرنامج على مدى خمسة أيام خلال الفترة 21-25 أكتوبر الجاري في مقر «الأكاديمية» بالمركز، وتضمّن نقاشات معمّقة ومحاضرات ملهمة ألقاها 20 خبيراً مالياً وتمحورت حول مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك ريادة الأعمال والتأمين والتكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي.

وشهد البرنامج في نسخته الأولى إقبالاً قوياً من جانب الشباب الإماراتي الذي استفاد من المعلومات القيّمة والتوجيهات العملية التي وفّرها البرنامج حول القطاع المالي. وتُرجم هذا الإقبال القوي إلى مستوى مشاركة ممتاز، لا سيّما من جانب الطالبات اللواتي بلغت نسبتهن من إجمالي المشاركين في نسخة هذا العام 65%.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «إننا فخورون بنجاح هذا البرنامج الذي استضفنا خلاله عدداً من ألمع العقول الإماراتية الشابة. ونسعى من خلال برامج من هذا المستوى إلى تشجيع المواهب الشابة في دولة الإمارات على سلك مسار مهني في قطاع الخدمات المالية ولعب دور فعّال في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنويع الاقتصادي. وباعتبارنا المركز المالي الرائد في المنطقة، فإننا نعمل باستمرار على تعزيز بنيتنا التحتية وإرساء الأسس لبيئة داعمة لنمو الأعمال، ويمثل إعداد جيل متمكّن من المواهب المتميزة في القطاع المالي ركناً أساسياً في نجاح هذه الجهود».