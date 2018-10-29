«الإمارات دبي الوطني» يعزز التحول الرقمي ضمن استثمار بمليار درهم

المصدر: دبي- البيان

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «هورتون ووركس» في إطار مسيرة التحول الرقمي التي رصد لها البنك استثماراً قدره مليار درهم. وتمثل الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية يمضي بها البنك قدماً نحو الانتقال للتدفق المباشر للبيانات خلال الربع الأول 2019، والذي يتيح له رصد رؤى العملاء والمخرجات التشغيلية ومكافحة الاحتيال.

وتتمحور الشراكة حول بناء «منصة بيانات مؤسسية» ستسهم عبر توفير الذكاء التشغيلي والتحليلات المدعمة بالبيانات بدور محوري في تحسين تجربة العملاء بفضل رؤى العملاء الموسعة والمخصصة التي ستتيحها.

وتأتي منصة «هادوب» عالمية المستوى والقابلة للتطوير والتوسيع التي ستوفرها «هورتنوركس» لبناء منصة البيانات المؤسسية، لتتيح لفريق جديد ومتخصص بالبيانات في بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية التركيز على تسريع قدرات البيانات التي يتمتع بها البنك، بما فيها ضمان توفر كافة البيانات الموثوقة والآمنة بصورة مركزية وآمنة للمستخدمين عبر منصة البيانات المؤسسية المزودة بوظيفة أتمتة التقارير. ويستهدف البنك تفعيل تدفق البيانات بشكل مباشر اعتباراً من مطلع العام المقبل 2019 دعماً للرؤى المباشرة والقابلة للتطبيق.

وقال عبدالله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد البيانات من أكثر أصولنا أهمية في ظل الاقتصادات المعاصرة القائمة على المعلومات. ومنذ هذا المنطلق، نلتزم في إطار استراتيجيتنا الرقمية بتسخير قوّة البيانات للحصول على رؤى العملاء الموسعة، وتسريع قدرتنا على طرح الخدمات والمنتجات في السوق لاغتنام الابتكار الرقمي المتصاعد القائم على مثل هذه البيانات، والاستفادة من التحليلات المتقدمة لتحسين أدائنا التشغيلي. وقد وقع اختيارنا على شركة «هورتون ووركس» كشريك استراتيجي نظراً لالتزامها الراسخ بالابتكار، لا سيما عبر منصتها «هادوب» الرائدة في قطاع البيانات.

وقال كمال برار، نائب الرئيس للشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ في «هورتون ووركس»: في ظل الأهمية المتنامية للبيانات، باتت الشركات التي تبادر لاعتماد هيكلية بيانات عصرية، قادرة على اغتنام الفرص الجديدة والارتقاء بمستويات كفاءتها عبر التحرر من النماذج التقليدية المنعزلة وإدارة كافة بياناتها في منصة مفتوحة ومرنة.