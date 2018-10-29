منصة متكاملة لدعم المشاريع الصناعية الاستراتيجية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أخيراً مذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتعزيز التعاون والعمل المشترك لتطوير منصة متكاملة لدعم المشاريع الصناعية الاستراتيجية بما يخدم نمو القطاع الصناعي في الدولة والمنطقة ويساهم في تحقيق خطط تنويع الاقتصاد الوطني.

وتستهدف المذكرة التي وقعها كل خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، تفعيل التعاون المشترك، وتسهيل تبادل المعلومات المتصلة بالشركات الصناعية.

وأكد المنصوري عقب مراسم التوقيع حرص مكتب التنمية الصناعة التابع للدائرة على تطوير وتنمية القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي عبر تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك باعتباره الجهة المختصة بترخيص وتنظيم المشاريع الصناعية على مستوى الإمارة.

وقال: إن الاتفاقية تؤسس لتفعيل آليات وقنوات التعاون المشترك بين سلطة التسجيل بالسوق ومكتب تنمية الصناعة بهدف إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المتبادل بشكل فعال بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لما من شأنه أن يعزز من مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام كمركز اقتصادي وصناعي متقدم.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: إن التكنولوجيا والابتكار باتا مساهمين رئيسيين في إعادة تشكيل المشهد الصناعي في دولة الإمارات وتمكينها من تعزيز تنافسيتها العالمية عبر استغلال مواردها المتاحة واتباع خطط قائمة على المعرفة، مؤكداً بأن تعاون السوق مع مكتب تنمية الصناعة يهدف لتعزيز الجهود المشتركة للتنمية الصناعية في المنطقة واستقطاب الاستثمارات للقطاع الصناعي، وأن توقيع هذه المذكرة يتيح للجانبين تسريع عملية تشارك المعرفة وتبادل الخبرات لدعم نمو وازدهار القطاع الصناعي في أبوظبي والدولة.